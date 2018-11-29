taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2217
Euro
5.9497
Altın
1223.35
Borsa
94070.97
Gram Altın
205.428

Pentagon'un S-400 raporu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasından rahatsız olan ABD, F-35 tehdidine yenilerini ekledi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 04:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Pentagon'un S-400 raporu

'Washington, Rusya'dan (S-400) satın alırsa Türkiye'nin F-35 programındaki rolü riske girer' başlıklı Bloomberg haberine göre Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 'gizli' ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.

"TÜRKİYE YATIRIM YAPMIŞ OLSA DA VERMEYİZ"

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre raporda, "Türkiye her ne kadar önemli bir program partneri olsa' ve F-35 jetlerine 2002'den bu yana 1.25 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmış olsa da, 'Pentagon yönetiminin Türkiye'nin F-35 programının 8 partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmemesi konusunda S-400 alımı nedeniyle yeniden değerlendireceği" ifade edildi.

"TÜRKİYE TEKRAR TEKRAR BELİRTTİ"

"Türkiye hükümeti S-400 tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkça ve tekrar tekrar belirtti" denilen raporda, S-400 alımının '2019 Temmuz'u gibi erken bir sürede' gerçekleşeceği ifade edildi.

ABD arasındaki ikili ilişkilerdeki gerginliklere rağmen Türkiye'nin Washington'a karşı 'birçok konuda yapıcı bir askeri partner' olduğu da belirtildi.

Pentagon'un S-400 raporu

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

88
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

52
Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

12
Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

66
Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

11
HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

29
Fed faiz artırmaya devam edecek

Fed faiz artırmaya devam edecek

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir