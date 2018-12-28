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Pentagon'un yeni patronu dış politikada deneyimsiz

Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan görevine yılbaşında başlayacak.

AA | 28.12.2018 - 06:19..
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, askeri ve dış politika tecrübesi olmamasıyla öne çıkıyor.

Bakanlık görevine 1 Ocak 2019'da başlayacak Shanahan'ın, kendisi ile ilgili savunma devi Boeing'deki geçmişinin yanı sıra askeri politika ile dış politikada tecrübesiz olması Washington'da soru işaretlerine neden oldu.

Pentagon'un yeni patronu dış politikada deneyimsiz

BOEING GEÇMİŞİ

Patrick Shanahan, 1986'dan geçen yıl Mattis tarafından önerilip Trump tarafından Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilinceye kadar Boeing firmasında bazı görevlerde bulundu.

En son Boeing'de Tedarik Zinciri ve Operasyonları Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Shanahan, firmanın Füze Savunma Sistemleri ve Pervaneli Hava Sistemleri birimlerinde de genel müdürlük yaptı.

Boeing'in en maliyetli projesi "787 Dreamliner" yolcu uçağı projesini de yöneten Shanahan, ABD'nin şu anda kullandığı "Karada Konuşlu Orta Ölçekli Füze Sistemi" ve taktiksel lazer sistemlerinin geliştirilmesinde rol aldı.

Yeni Savunma Bakanı, Pervaneli Hava Sistemleri biriminde ise ABD ordusunun kullandığı "Apache", "Chinook" ve "Osprey" helikopterlerinin üretim ve geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Boeing'deki kariyeri sayesinde Washington'daki çevrelerce iyi tanınan Shanahan'ın daha önce askeri politika ve dış politika yapımında deneyimi olmadığı belirtiliyor.

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