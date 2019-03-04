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Penyofobi nedir

Penyofobi, fakirlikten korkma ya da fakirleşmekten korkma durumudur.

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Fobiler insanın hayatından çoğu zaman önemli bir yer kaplar. Kimisi asansörden, kimisi yükseklikten, kimisi ise karanlıktan korkar. Ama bazıları ise içinde bulunduğu zenginlik ve şatafatlı hayatın bitmesinden korkar.

ŞATAFATLI HAYAT

Dünya üzerinde bu korkuları yaşayan milyonlarca insan vardır. Bir iş insanı düşünün emrinde binlerce insan çalışıyor, lüks arabalara ve evlere sahip. Bu kişinin birgün iflas edeceğini ve bütün mal varlığını kaybettiğini düşündüğümüzde iflas eden kişi için oldukça zor bir durumdur.

Penyofobi nedir

DÜNYANIN REALİTESİ

Penyofobi, bizim bahsettiğimiz bütün bu olguları karşılıyor. Fakirlik ya da yoksulluk tarih boyunca yeryüzünde süregelen bir realitedir.

PENYOFOBİ

Bazı insanlar zenginlik içinde yaşarken bazıları da yoksulukla mücadele verirler. Penyofobi yoksulluktan kormak ve o duruma düşmenin adıdır. Penyofobi, aynı zamanda diğer fobilerde olduğu gibi psikolojik bir rahatsızlıktır.

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