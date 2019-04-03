Perihan Savaş: Türk sineması zor filmler çekti

Oyuncu Perihan Savaş, Türk sineması, tiyatrosu ve dizileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Oyunculuk hayatı boyunca çok farklı projelerde yer aldığını söyleyen Savaş, "Tiyatroda hem komedi hem dram, aynı zamanda sinemada da öyle, hem komedi hem dram oynadım. Bütün rolleri hemen hemen oynadım. Bütün karakterleri oynadım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİNEMASI ZORT ŞARTLARDA FİLMLER YAPTI"

Eski dönem ve son dönem filmleri arasında kıyas yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Savaş, "Kıyas yapmak çok zor çünkü eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti." diye konuştu.

"TEKNOLOJİYLE SİNEMA SEKTÖRÜ RAHATLADI"

Savaş, teknolojinin gelişmesiyle sinema sektöründeki çalışmaların rahatladığını ifade ederek "Genç yönetmenler, özellikle genç senaristler gerçekten çok özenli ve güzel filmler çekiyorlar artık." dedi.