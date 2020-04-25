Perinçek: Alevilik ve İslam ayrı din değildir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 23 Nisan’da çocuklara gönderdiği kitapçığa tepki gösterdi.

Kitapçıkta Aleviliğin ayrı bir din olarak sunulmasını eleştiren Perinçek, "Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler." dedi.

"ALEVİ DE BİZİZ, SÜNNİ DE"

"Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz." diyen Perinçek, "Bu bir Amerikan projesidir. Proje çökmüştür." ifadesini kullandı.

"ALEVİLİK TÜRKLÜĞÜN HASIDIR"

Alevi vatandaşların da Müslüman olduğunu, söz konusu projenin batı merkezinden yıllardır telkin edildiğini belirten Doğu Perinçek, "Alevilik İslam’dan farklı bir dindir deniliyor. Bunu Almanya da işliyor ve maalesef Türkiye’de de bazı çevrelerde var. Hatta Türklüğü de inkâr ediyorlar. Oysa ki Alevilik Türklüğün hasıdır." diye konuştu.

PERİNÇEK: İBB AÇIKLAMA YAPSIN

İBB'nin açıklama yapması gerektiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, kitapçıklara işaret ederek, "Bunların hiçbiri çocuklara hitap etmiyor. ABD’nin Türkiye’yi kaosa götürme, sarsma gibi planlarının gündeme getirildiğini görüyoruz.

"ABD'NİN FESATLARI VE FİTNELERİ VAR"

Sonuç itibarıyla Türkiye’nin içine girdiği bu koşullarda, ABD’nin hesabında bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir. Bizim buradan üretim ekonomisiyle çıkmamız, milli hükümet ile çıkmamız lazım." görüşünü paylaştı.