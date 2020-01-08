Perinçek Çin'de haber oldu

Suriye El Basri kentinde bomba yüklü araca müdahale ederken şehit olan Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse’nin şahadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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Çift kol nakilli hasta taburcu olmaya hazırlanıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyat olan ve Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi insanı olan Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) tırnaklarının uzadığı belirtildi.