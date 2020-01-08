Perinçek Çin'de haber oldu

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikası dünyada tepki çekerken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Çin'i savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Doğu Perinçek, son olarak Çin menşeili bir yayın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. .
"KARDEŞÇE YAŞIYORLAR"
Son zamanlarda gündemde sıkça yer bulan Uygur Türklerinin sorunlarını görmezden gelen Perinçek, Sincan-Uygur bölgesine 5 kez gittiğini, Uygur, Kazak, Tatarlar ve Çinlilerin kardeşçe yaşadıklarını gördüğünü söyledi.
Doğu Perinçek: Çin Sincan'da dünyaya örnek oluyor VİDEO
"KAMP DEĞİL EĞİTİM KURUMU"
Kendi dillerini serbestçe konuştuklarını söyleyen Perinçek ''Bizim arkadaşlarımız kamp denen eğitim kurumlarını ziyaret ettiler. İnsanlar orada mesler öğreniyor, İş öğreniyor aynı zamanda Çince öğreniyor.''