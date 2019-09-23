Perinçek'e Türkçe Olimpiyatları pişmanlığı soruldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuştu.

Doğu Perinçek'e, FETÖ’nün 2007’deki Türkçe Olimpiyatları’na katılamadığı için pişman olduğunu dair sözleri soruldu.

Perinçek, "Şöyle oldu: Katılmak için gece yola çıktım Ankara’dan. Ondan sonra telefon ettim arkadaşıma. Kim yapıyor bunu dedim. O da Fethullah’ın adamları yapıyor deyince ben vazgeçtim." yanıtını verdi.

"BİLSEM BAŞKA TÜRLÜ DAVRANIRDIM"

Perinçek daha sonra şöyle devam etti: "Türkçe’yle ilgili bir faaliyet anlamında o. Türkçe’ye sevgimden dolayı yola çıktım. Merak ettim. Davet edenler, bakanların geleceğini söyledi. Merkeze koydukları koltukta benim oturacağım, hükümet üyelerinin benim etrafımda olacağı söylendi. Hükümetin de katıldığı bir Türkçe Olimpiyatı. FETÖ’cülerin yaptığını da samimi olarak bilmiyordum. Bilsem başka türlü davranırım. Hatta konuşmamın ilk cümlelerini bile tasarlayarak gidiyordum. Telefon ettiğim arkadaşım beni uyarınca vazgeçtim."