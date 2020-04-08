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Perşembe Belediye Başkanı, koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü yenen Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, “Hastanede sigara içenlerin bu hastalığı daha ağır geçirdiğini gördüm” dedi.

İHA |
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Perşembe Belediye Başkanı, koronavirüsü atlattı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'a, yaklaşık 2 hafta önce sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüsü tanısı konuldu.

Hastanede bir süre tedavi gören ve evinde kendisini karantinaya alan Belediye Başkanı Tandoğan, bu salgın hastalığı yenmeyi başardı.

"BİZ BU VİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Koronavirüs salgınından doktorların sayesinde kısa zamanda kurtulduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilk günlerden itibaren ‘evde kalın’ çağrısı yaptıklarını ifade ederek, “Kısa bir süre önce koronavirüse yakalandık ama şu anda pozitif olan durumumuz negatife döndü. Sağlığımız yerinde. Ben ilk günden beri ‘evde kalın’ dedim ama kendimiz işimiz icabı evde kalamadık. Bunu dememizin mutlaka bir sebebi var. Bunu vatandaşlarımız anlayışla karşılasınlar. Mutlaka virüs bizi değil, biz bu virüsü yeneceğiz. Sağlık personellerimiz çok özveri ile çalışıyorlar, bizlere hizmet ediyorlar. Bunu da sadece Türk sağlık çalışanlarında görüyorum.” dedi.

Korona virüsü yenen belediye başkanı: Sigarayı bırakın İZLE

"SİGARA İÇENLERİN NE HALE GELDİKLERİNİ GÖRDÜM"

Başkan Tandoğan, hastanedeki tedavi sürecinde, sigara içen kişilerin koronavirüse karşı dirençlerinin daha düşük olduğunu ifade ederek, “Ben virüsü kısa zamanda yendim. Bunu da hayatımda sigara içmememe ve sağlığıma dikkat etmemden dolayı beni fazla etkilemedi. Bunlar çok önemli. Mutlaka sigarayı bırakın, sigara içenlerin hastalığı daha ağır şekilde geçirdiğini gördüm.” ifadelerine yer verdi.

Tandoğan ayrıca, virüsle mücadele konusunda hükümetin büyük bir çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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