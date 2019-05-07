Personel servisi ile tüp yüklü minibüs çarpıştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde kazaya karışan minibüsteki tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Kemer-Antalya karayolu Beldibi Mahallesi Çifte Çeşmeler mevkiinde kaza meydana geldi. Otelden aldığı personeli kent merkezine götüren Kasım Ç. idaresindeki midibüs, karşı yönden gelen Ahmet Tuluk yönetimindeki tüp yüklü minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

15 KİŞİ YARALANDI

Tüp yüklü minibüsün midibüse çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüs sürücüsü Tuluk olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ambulanslarla Kemer ve kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken, sürücü Kasım Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan kazada minibüs içinde bulunan tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



