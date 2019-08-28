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Peru'da 227 çocuğa ait mezar bulundu

Arkeologlar, Peru'da 500'ü aşkın yıl önce kurban edildiği düşünülen 227 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar ortaya çıkardı.

AA | 28.08.2019 - 15:53..
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BBC'nin haberine göre arkeologlar, Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyindeki sahil kasabası Huanchaco yakınında bir toplu mezar buldu.

Mezarda, yaşları 5 ila 14 toplam 227 çocuğa dair kalıntılar buldu.

Peru'da 227 çocuğa ait mezar bulundu

AFETLERE SON VERMEK İÇİN KURBAN EDİLDİLER

Kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede arkeologlar, daha fazla çocuk cesedine rastlanılabileceğine inanıyor. Çocukların, 500'ü aşkın yıl önce bir ayin sırasında, Çimu tanrılarına afetlere son vermeleri için aynı anda kurban edildiği sanılıyor.

Peru'da 227 çocuğa ait mezar bulundu

AYİN OLARAK DÜZENLENMİŞ OLABİLİR

Arkeologlar, bunun, şu ana kadar tarihte tek seferde en fazla çocuğun kurban edildiği ayin olabileceğini belirtiyor. Yüzyıllar önce bugünkü Peru topraklarının kuzey kıyısı boyunca ikamet eden Çimu halkının, ritüeller sırasında inandıkları tanrılara kurbanlar ya da hediyeler sunduğu biliniyor.

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