Peru'da 6 milyon dolarlık kurutulmuş denizatı bulundu

Gemideki 55 kutuda 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirdiklerini kaydeden yetkililer, kurutulmuş denizatlarının piyasa değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirtti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, gemi mürettebatındaki 4 kişinin tutuklandığını ve 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini ifade etti.

ÇİN TIBBINDA KULLANILIYOR

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan denizatlarının nüfusunun hızla düşmesi nedeniyle çok sayıda ülke, denizatı ihracatını yasakladı.

Ele geçirilen kurutulmuş denizatları, araştırma için üniversitelere bağışlanacak.