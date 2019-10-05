taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Peru'da 6 milyon dolarlık kurutulmuş denizatı bulundu

Perulu Emniyet yetkilileri, günler süren takibin ardından 322 kilometre açıkta müdahale ettikleri 'Adonay' adlı gemide, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon dolarlık 12,3 milyon kurutulmuş denizatı buldu.

AA | 05.10.2019 - 03:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Gemideki 55 kutuda 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirdiklerini kaydeden yetkililer, kurutulmuş denizatlarının piyasa değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirtti.

Peru'da 6 milyon dolarlık kurutulmuş denizatı bulundu

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, gemi mürettebatındaki 4 kişinin tutuklandığını ve 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini ifade etti.

Peru'da 6 milyon dolarlık kurutulmuş denizatı bulundu

ÇİN TIBBINDA KULLANILIYOR

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan denizatlarının nüfusunun hızla düşmesi nedeniyle çok sayıda ülke, denizatı ihracatını yasakladı.

Ele geçirilen kurutulmuş denizatları, araştırma için üniversitelere bağışlanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

38
Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

8
Fırtına, iskeleye bağlı geminin halatını kopardı

Fırtına, iskeleye bağlı geminin halatını kopardı

4
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında ilk gün 2 altın

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında ilk gün 2 altın

12
Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

11
4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

1
Gökova Körfezi'ne bin lahoz balığı salındı

Gökova Körfezi'ne bin lahoz balığı salındı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir