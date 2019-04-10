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Peru'da eski devlet başkanına hapis cezası

Hakimler, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 gün cezaevinde kalmasına hükmetti.

AA | 10.04.2019 - 19:11..
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Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, geçen yıl kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

KARA PARA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.

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