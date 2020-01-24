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Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı

Lima'da, gaz yüklü tankerin patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Tedavisi süren yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İHA | 24.01.2020 - 11:42..
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Peru'nun başkenti Lima kentinde, seyir halinde olan gaz yüklü tanker bir çukura girdikten sonra gaz sızdırması sonucu alev alarak yanmaya başladı.

2 ÖLÜ 50 YARALI

İhbar üzerinde olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevlerin yakındaki evlere de sıçramasıyla bölgede büyük hasar oluşurken, yangında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı

8 YARALI ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ulusal Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Ricardo Zopfi, ameliyat edilen 10 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 8 yaralı çocuğun daha tedavi gördüğünü ve çoğunun vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğunu belirtti.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Elizabeth Hinostroza, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu ve yanıkların vücutlarının yüzde 80'inden fazlasını kapsadığını belirtti.

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı


SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra yaptığı açıklamada, kazaya yönelik soruşturma başlatılacağını belirterek hayatını kaybedenlerin ve yaralı vatandaşların yakınlarına her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

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