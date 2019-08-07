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Peru'da gece kulübünden çıkan çift köprüden düşüp öldü

Ünlü bir gece kulübünden alkollü çıkarak köprüde mola veren çiftin, sonu kötü oldu.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 11:37..
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Peru'da eğlenmek için gece kulübüne giden Hector Vidal ve Maybeth Espinoza, hiç beklemedikleri bir sonla karşılaştı.

Peru'da gece kulübünden çıkan çift köprüden düşüp öldü

15 METRE AŞAĞI UÇTULAR

Birlikte güzel bir gün geçiren ve aldıkları alkolün de etkisiyle kendini köprüye atan çift, öpüşmeye başladı. Köprüde bir anda dengesini yitiren çift, köprüden 15 metre aşağı uçtu.

Peru'da köprü korkuluğunda öpüşen çift düşüp öldü VİDEO

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler ise çiftin öldüğünü açıkladı.

Yapılan araştırmalar sonucu genç çiftin dağcı olduğu ve Peru'ya bir süre rehber olarak çalışmak için geldiği belirlendi.

Peru'da gece kulübünden çıkan çift köprüden düşüp öldü

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