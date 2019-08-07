Peru'da gece kulübünden çıkan çift köprüden düşüp öldü

Peru'da eğlenmek için gece kulübüne giden Hector Vidal ve Maybeth Espinoza, hiç beklemedikleri bir sonla karşılaştı.

15 METRE AŞAĞI UÇTULAR

Birlikte güzel bir gün geçiren ve aldıkları alkolün de etkisiyle kendini köprüye atan çift, öpüşmeye başladı. Köprüde bir anda dengesini yitiren çift, köprüden 15 metre aşağı uçtu.

Peru'da köprü korkuluğunda öpüşen çift düşüp öldü VİDEO



ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler ise çiftin öldüğünü açıkladı.

Yapılan araştırmalar sonucu genç çiftin dağcı olduğu ve Peru'ya bir süre rehber olarak çalışmak için geldiği belirlendi.