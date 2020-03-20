Peru'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Ülkede ilk kez 78 yaşındaki hipertansiyon hastası bir kişi koronadan hayatını kaybetti.

7

Amerika'dan dönen Zülfü Livaneli konuştu

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.