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Peru'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Ülkede ilk kez 78 yaşındaki hipertansiyon hastası bir kişi koronadan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 08:49..
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Peru'da koronavirüs vaka sayısı 233'e yükselirken, virüs nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, 78 yaşındaki hipertansiyon hastasının 17 Mart'ta solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BÖLGEDEKİ ÜLKELERDE VAKALAR ARTIYOR

Kolombiya'da korona bulaşanların sayısı 108'e çıkarken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin iyileştiği Ekvador'da 260'a, 1 kişinin hayatını kaybettiği Panamada 137'ye, Venezuela'da ise 42'ye yükseldi.

Peru'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Peru'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Peru'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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