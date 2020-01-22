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Peruklu hırsızı peruk bakımı ele verdi

Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi gibi tanıtarak girdiği evlerde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.

AA | 22.01.2020 - 15:54..
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İki yılda, belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan şüphelinin aynı kişi olduğunu ve peruk kullandığını belirledi.

Peruklu hırsızı peruk bakımı ele verdi

PERUK BAKIMI YAPAN İŞ YERLERİ TAKİBE ALINDI

Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı.

Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.

POLİSE SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için emniyete götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu Zelkif B. (52) olduğu belirlendi.

Peruklu hırsızı peruk bakımı ele verdi

SABIKA KAYDI KABARIK

Zanlının işlediği hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada hırsızlık yaptığı evlerden çaldığı ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikler, suç işlerken kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile dün Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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