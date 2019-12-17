Pervez Müşerref hakkında idam kararı

Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk, 69 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

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Konut satışında yarı yarıya artış var

Türkiye genelinde konut satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 arttı. Kasım ayında, konut kredisi faizlerin düşmesinin de etkisiyle 138 bin 372 konut satışı gerçekleşti.