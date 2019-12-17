Pervez Müşerref hakkında idam kararı

4İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk, 69 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
5Konut satışında yarı yarıya artış var
Türkiye genelinde konut satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 arttı. Kasım ayında, konut kredisi faizlerin düşmesinin de etkisiyle 138 bin 372 konut satışı gerçekleşti.
7ByLock operasyonu: 260 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.