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Pervez Müşerref hakkında idam kararı

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

İHA | 17.12.2019 - 10:39..
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perves

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

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