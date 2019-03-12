Pervin Buldan mitinge ezan dolayısıyla ara verdi

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

1 Annesini boğarak öldürdü toprağa gömdü Yakınları tarafından haber alınamayan 75 yaşındaki kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

2 Ersun Yanal'dan Moses'a: Sana ihtiyacım var Ersun Yanal, Fenerbahçe formasıyla iyi bir başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçen Moses ile görüşme gerçekleştirdi.

3 Avrupa'da yılda 800 bin kişi, hava kirliliğinden ölüyor Araştırmalara göre Avrupa’da, hava kirliliğinden yılda 800 bin kişi hayatını kaybediyor. Yetkililer, fosil yakıt kullanmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor.

4 İçtima nedir Askerliğin temel taşı içtimanın ne olduğunu sizlere 1 dakikada anlattık.

5 Mehmet Akif Ersoy ve vatan sevgisiyle ulusumuza kazandırdıkları Ulusumuza “İstiklal Marşı”nı hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 82. Yılında sevgi ve saygı ile anıyoruz…

6 İnsan için feryat eden yazar Jack Kerouac’tan alıntılar Fransızca konuştuğu geleneksel tarafının yanına sonradan öğrendiği ve yazarlık dili olarak belirlediği İngilizceyi ekleyen,bunalımlarından insan için feryat eden bir yazar olarak çıkan Jack Kerouac...