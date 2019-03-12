Pervin Buldan mitinge ezan dolayısıyla ara verdi

31 Mart seçimleri kapsamında az sayıda vatandaşların katılımıyla mitingler düzenleyen HDP, bu kez Erzurum'daydı.
"BEKLİYORUZ"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum'daki konuşmasında terörist başı Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevlerini gündeme getirdi. Pervin Buldan tam bu konudan bahsederken, ezan okunmaya başladı. Buldan, "Ezan okunuyor, bekliyoruz." dedi.
Pervin Buldan konuşmasına ezan nedeniyle ara verdi VİDEO
KADINLAR GÜNÜ'NDE YAŞANAN SKANDALIN ETKİSİ
8 Mart Kadınlar Günü'nde, Taksim'deki gösteride HDP'liler de yer almıştı. Parti yönetiminin bizzat katılım gösterdiği yürüyüşte, ezan okunduğu sırasında ıslık sesleri yükseldi. Görüntüler tartışmalara yol açtı.
Bu olayın ardından Pervin Buldan, bugün yapılan mitingde 'ezan hassasiyeti'ni gösterdi.