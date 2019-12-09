taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8101
Euro
6.4336
Altın
1461.66
Borsa
108814.85
Gram Altın
272.995
Bitcoin
43683.56

Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi

Bütçe görüşmeleri için bir araya gelen Meclis'te HDP'li vekil Pervin Buldan, HDP'li belediyelere atanan kayyumları eleştirdi.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 17:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi

TBMM’de, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşmelerde yaptığı konuşmada AK Parti'yi ve belediyelere atanan kayyumları hedef aldı.

Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi

"KÜRT SORUNUNU KAYYUMLARLA ÇÖZÜYORSUNUZ"

Pervin Buldan, AK Parti hükümetinin Kürt sorununu çözme çalışmalarını kayyumlarla değerlendirdi. Buldan, yaptığı açıklamada "Kürt sorununu çözeceğiz dediniz, her Kürt'ün başına kayyum atayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

268
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

463
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

483
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

38
İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

780
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

216
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir