TBMM’de, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşmelerde yaptığı konuşmada AK Parti'yi ve belediyelere atanan kayyumları hedef aldı.
"KÜRT SORUNUNU KAYYUMLARLA ÇÖZÜYORSUNUZ"
Pervin Buldan, AK Parti hükümetinin Kürt sorununu çözme çalışmalarını kayyumlarla değerlendirdi. Buldan, yaptığı açıklamada "Kürt sorununu çözeceğiz dediniz, her Kürt'ün başına kayyum atayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi VİDEO