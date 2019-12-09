1 Ankara'da sapık dededen toruna cinsel istismar Başkentte bir dede, torununu sokak ortasında istismar etti. Sapık dedenin gözaltına alındığı, ancak ailenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

2 Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı Rakip sahada tam 66 kez isabetli pas atan Atiba Hutchinson, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

3 Zihinsel engelli kızı, tacizden lise öğrencileri kurtardı Esenyurt'ta genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T., lise öğrencileri tarafından darbedildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

4 Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta Gittiği her yerde Putin'e eşlik eden çanta, ülkenin tüm nükleer silahlarını ateşleyebilme özelliğine sahip.

5 Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı Simav ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

6 Pervin Buldan'dan kayyum eleştirisi Bütçe görüşmeleri için bir araya gelen Meclis'te HDP'li vekil Pervin Buldan, HDP'li belediyelere atanan kayyumları eleştirdi.