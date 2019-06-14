Pervin Ersoy: Güldürmek için yaptığım paylaşım kabus gibi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un bayram yanında çalıştırdığı yardımcısına harçlık verirken çektirdiği poza çok fazla eleştiri gelmişti. Ersoy gelen eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuya ilişkin röportaj veren Ersoy "İnsanları güldürmek için yaptığım paylaşım kabus gibi çöktü üzerime" ifadelerini kullandı.

"ESPRİYE KATKI SUNMAK AMACIYLA"

Yayınladığı pozla birlikte en çok eleştirilen konulardan biri olan harçlığın dolar ile verilmesine tepki gösterilmesine yönelik açıklama yapan Ersoy "Dolar olmasının nedeni de kızımızın ısrarından oldu. Çünkü kendisi yabancı uyruklu… Fotoğraf çekilmeden gülüşmeler eşliğinde Türk Lirası çıkarttım… Kabul etmedi ve ‘Abla bana harçlık vereceksen Alişan gibi dolar ver! Ben dolar isterim’ dedi. Gülüştük epeyce. Sonra yeğenim fotoğrafımızı çekti ve ben de işte seri halde yayımladığım fotoğrafların arasında kullandım." dedi.

"KABUS GİBİ ÇÖKTÜ ÜZERİME"

Gelen eleştirilere yönelik tepkisini ifade eden Pervin Ersoy pozun yalnızca halis bir niyet ile verildiğini belirtirken "Gülmek, güldürmek, insanları gülümsetmek niyetiyle yaptığım o paylaşım birkaç saat içerisinde kabus gibi çöktü üzerime." ifadelerini kullandı.