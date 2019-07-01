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PES 2020 demo'nun çıkış tarihi belli oldu

KONAMI'nin geliştirdiği ünlü futbol oyun serisi PES 2020'nin demosu, temmuz ayının sonunda kullanıcılarla buluşacak.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 12:42..
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KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Eylül ayında oyunseverler ile buluşacak PES 2020'nin demo sürümü ise bazı kısıtlı özellikler ile daha önce yayınlanacak.

PES 2020 demo'nun çıkış tarihi belli oldu

PES 2020 DEMO 30 TEMMUZDA YAYINLANACAK

KONAMI tarafından yapılan açıklamaya göre PES 2020'nin demo sürümü, 30 Temmuz'da kullanıcılarla buluşacak. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak PES 2020 demo'da; Palmeiras, FC Barcelona, Sao Paulo, Vasco da Gama, Boca Juniors, Universidad de Chile, Colo-Colo, Arsenal FC, Flamengo, River Plate ve Sport Club Corinthians Paulista'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı takım yer alacak.

PES 2020 demo'nun çıkış tarihi belli oldu

PES 2020 TAM SÜRÜM FİYATLARI

10 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek olan PES 2020'nin çıkış fiyatları ise şu şekilde olacak:

  • PC sürümü : 199 TL
  • PlayStation sürümü: 409 TL
  • Xbox ONE sürümü: 345 TL

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