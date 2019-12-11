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PES 2020'nin ücretsiz sürümü yayınlandı

eFootball PES 2020'nin Lite sürümü, ücretsiz bir şekilde Steam'de oyunseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 12:52..
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KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle birlikte geçtiğimiz eylül ayında oyunseverlerle buluşmuştu.

Şu anda oyunu Steam üzerinden satın almak isteyen kullanıcılar 199 liralık bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Ancak KONAMI, indirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz olan PES 2020 Lite sürümünü Steam üzerinden yayınladı.

PES 2020 demo'nun çıkış tarihi belli oldu

BAZI ÖZELLİKLER KISITLI

PES 2020 Lite, normal oyunun daha sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sadeleştirme, oyunun oynanışını ve mekaniğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Şirket, yalnızca oyun modlarında, takımlarda ve stadyumlarda kısıtlamaya giderek bazı özelliklerin kullanılamamasını sağlıyor.

Örneğin PES 2020 Lite oyununda çevrimdışı veya online maç yapabiliyorsunuz. Ancak oyundaki takımlar ve stadyumlar kısıtlı olduğundan, turnuva veya lig modu gibi özellikler kullanılamıyor.

pes 2020

PES 2020 LITE SÜRÜMÜNDE YER ALAN TAKIMLAR

  • FC Barcelona
  • ​​Manchester United
  • FC Bayern München
  • Juventus
  • Arsenal
  • Palmeiras
  • Flamengo
  • São Paulo
  • Corinthians
  • Vasco da Gama
  • Boca Juniors
  • River Plate
  • Colo-Colo

Eğer PES 2020 oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oynamak isterseniz, normal sürüme para vermektense üretsiz Lite sürümünü oynayabilirsiniz. Ayrıca BURAYA tıklayarak ürünün Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

PES 2020'nin ücretsiz sürümü yayınlandı

PES 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
  • İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • Çözünürlük: 1280 x 720

PES 2020 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • Çözünürlük:1920 x 1080

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PES 2020'nin ücretsiz sürümü yayınlandı

PES 2020'nin ücretsiz sürümü yayınlandı

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