PES 2020'nin ücretsiz sürümü yayınlandı

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle birlikte geçtiğimiz eylül ayında oyunseverlerle buluşmuştu.

Şu anda oyunu Steam üzerinden satın almak isteyen kullanıcılar 199 liralık bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Ancak KONAMI, indirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz olan PES 2020 Lite sürümünü Steam üzerinden yayınladı.

BAZI ÖZELLİKLER KISITLI

PES 2020 Lite, normal oyunun daha sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sadeleştirme, oyunun oynanışını ve mekaniğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Şirket, yalnızca oyun modlarında, takımlarda ve stadyumlarda kısıtlamaya giderek bazı özelliklerin kullanılamamasını sağlıyor.

Örneğin PES 2020 Lite oyununda çevrimdışı veya online maç yapabiliyorsunuz. Ancak oyundaki takımlar ve stadyumlar kısıtlı olduğundan, turnuva veya lig modu gibi özellikler kullanılamıyor.

PES 2020 LITE SÜRÜMÜNDE YER ALAN TAKIMLAR

FC Barcelona

​​Manchester United

FC Bayern München

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

Eğer PES 2020 oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oynamak isterseniz, normal sürüme para vermektense üretsiz Lite sürümünü oynayabilirsiniz. Ayrıca BURAYA tıklayarak ürünün Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

PES 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

40 GB kullanılabilir alan Çözünürlük: 1280 x 720

PES 2020 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

40 GB kullanılabilir alan Çözünürlük:1920 x 1080

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.