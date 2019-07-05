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Peskov: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin teslimatı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

AA | 05.07.2019 - 15:38..
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Teslimat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten Peskov, “Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim.” diye konuştu.

TEMMUZUN İKİNCİ HAFTASI GÖRECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400’lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz.” demişti.

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