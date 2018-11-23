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Peter Bence İzmir'de konser verdi

Dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na en hızlı piyanist olarak giren Peter Bence, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:50..
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Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü Macarlı piyanist, kayıt sanatçısı, besteci ve yapımcı Bence, konser programında klasik ve popüler müzikten eserlere yer verdi.

SEVİLEN PARÇALARI SESLENDİRDİ

Bence, Michael Jackson ve Cher gibi ünlü şarkıcıların eserlerinin yanı sıra John Williams'ın Star Wars, E.T, Jurassic Park gibi filmler için bestelediği müzikleri de çaldı.

Peter Bence İzmir'de konser verdi

DÜNYANIN EN HIZLI PİYANİSTİ

Bence, Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla dünyanın en hızlı piyanisti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Peter Bence İzmir'de konser verdi

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