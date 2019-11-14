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Petrol çalmaya çalışan bir kişi yangın çıkardı: 6 ölü

Mısır'ın kuzeyindeki El-Buheyra kentinde petrol boru hattında çıkan yangında 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA | 14.11.2019 - 09:03..
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Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Buheyra'da tarım arazisinden geçen petrol boru hattında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Petrol çalmaya çalışan bir kişi yangın çıkardı: 6 ölü

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Buheyra Valisi Hişam Amine, yerel basına yaptığı açıklamada, yangının boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin neden olduğu sızıntıdan kaynaklandığını söyledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını belirten Amine, şüphelinin de güvenlik güçlerince gözaltına alındığını ifade etti.

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