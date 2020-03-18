Petrol fiyatları, 17 yılın en düşüğünü gördü

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.

Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

17 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Petrol fiyatları, arzın hızla arttığı bir ortamda talebin azalmasının etkisi 17 yılın en düşük kapanış seviyesinin altını gördü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 2.8 düşerek varil başına 26.20 dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI

Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında varil başına 26.91 dolara indi. Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, varil başına 28.99 dolara tırmandı.

RİYAD, İHRACATI 10 MİLYON VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARACAK

Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi.

Ayrıca, ABD'deki haftalık petrol stoklarındaki düşüş beklentisinin fiyatları artırıcı etkisi ise piyasalarda hissedilmiyor.