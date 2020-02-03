Petrol hırsızlarına operasyon: 14 tutuklama

Şanlıurfa'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütlü bir şekilde Botaş petrol boru hattından hırsızlık suçunu işleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

10 TON HAM PETROL ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan çalışmada; 1 kamyon ve üzerinde bulunan depoda 10 ton ham petrol, boru hattına takılı 1 adet vana ve vana ile kamyonun kasasında bulunan depoya takılı 30 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.





16 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Operasyon sonucu, Botaş boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.