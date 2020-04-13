taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7155
Euro
7.3456
Altın
1684.55
Borsa
96470.97
Gram Altın
364.334
Bitcoin
45014.66

Petrol üreten ülkelerden rrekor kesinti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara vardı.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Petrol üreten ülkelerden rrekor kesinti

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, cuma günü alınan petrol üretim kesintisi kararının uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, OPEC+ olarak bilinen grup, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.

Kesinti miktarı 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan günlük ham petrol üretimini 12 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 3,5 milyon varil azaltırken Rusya ise günlük ham petrol üretimini 10,3 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 1,8 milyon varil azaltacak.

Petrol üreten ülkelerden rrekor kesinti

ABD, MEKSİKA'YI TAŞIYACAK

Ayrıca, anlaşma kapsamında Meksika'dan talep edilen günlük 400 bin varillik kesinti, ülkenin milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varille sınırlı kalacak.

Meksika'nın geriye kalan günlük 300 bin varillik kesintisini ise ABD karşılayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkması hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı
Koronavirüs salgınından sonra yüzeylere dokunmak istemediğimiz için temassız ödemeye yöneldik. Ayrıca evlerimizde kaldığımız için de internetten alışverişe hız verdik.
Bankaların swap işlemlerine sınırlama geldi
BDDK, eskiden yüzde 10 olan, para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını açıkladı.
Trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı arttı
Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını bildirdi.
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik, ocak ayında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
868
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
338
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
163
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
56
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
48
Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı
Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı
5
DEAŞ terör örgütü Kerkük'te saldırdı
DEAŞ terör örgütü Kerkük'te saldırdı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir