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Peugeot, otomotiv pazar sıralamasında 5'inci sırada

Peugeot Türkiye, 2019 yılının ilk 3 ayında başarılı bir performans sergiledi. Şirket, %5,5 pazar payı ile 5. sıraya yükseldi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 17:05..
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Peugeot, otomotiv pazar sıralamasında 5'inci sırada

Peugeot Türkiye, 3.578 adet binek ve 1.300 adet hafif ticari araç olmak üzere 2019 yılının ilk 3 ayında toplam 4.878 adet araç satışı gerçekleştirerek pazar payını %4,4’den %5,5’e çıkarma başarısı gösterdi ve pazar payını en çok artıran 2. marka oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini 5 basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot Türkiye 5. sıraya yerleşti.

BEŞİNCİ SIRADA

Binek araç pazarı satış sıralamasında da 6 basamak yükselen Peugeot Türkiye, %4.5’den %5.2’e yükselttiği pazar payı ile 5. sırada yer aldı. Hafif ticari pazarı satış sıralamasında ise 4 basamak yükselen Peugeot Türkiye, %2,6’dan %6,6’ya yükselttiği pazar payı ile 4. sıraya yerleşti.

Peugeot, otomotiv pazar sıralamasında 5'inci sırada

MART AYINDA YÜZDE 18 ARTIŞ

Bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olması önemli bir paya sahip. Ayrıca son yıllardaki SUV atağı ve farklı müşteri kitlelerinin ihtiyacını karşılayan zengin ürün gamının yanı sıra en son teknolojilere sahip modeller de bu başarıda önemli bir rol oynuyor.

Özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen Peugeot SUV 3008, segmentinde pazar payını Mart ayında %18’e yükselterek podyumda 2. sıraya yerleşti.

Peugeot, otomotiv pazar sıralamasında 5'inci sırada

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sayın İbrahim Anaç, “Sene başında açıkladığımız toplam satış hedefimizi 26 bin adetle %5 pazar payı elde etmek üzere planlıyoruz. Grup stratejimiz ve müşteriyi markanın merkezinde konumlandırma yaklaşımımız ile emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Mart ayında elde ettiğimiz %6,3 pazar payı ve sene başından bu yana toplam satışlardan aldığımız %5,5 pazar payı bunun bir göstergesidir. Ayrıca Mart ayı itibariyle Türkiye pazarına sunulan Yeni Peugeot Rifter ve Yeni Peugeot Partner Van modellerimizin lansmanı ile Hafif Ticari araç pazarında %7,7 pay elde ederek 4. sıraya yerleştik. Yeni modellerimizin bu başarısı ile hafif ticari araç pazarındaki pazar payımızın daha da yükseleceğine inancımız tam.” dedi.

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