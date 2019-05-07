Peugeot'dan bistro bisikleti

Peugeot'nun tasarım stüdyosu markası Peugeot Design Lab'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Marcelle" gıda kamyonetlerin başarısının ardından bu sefer de bistro bisikleti tasarlamak üzere harekete geçti.

BUZDOLABI İLE DONATILAN ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET

Peugeot’nun tasarımcıları, müşterilerin istiridyelerin tadını çıkarması amacıyla üç tekerlekli yiyecek bisikletini bir katlanır masa ve ayrıca istiridyeleri serin tutmak için entegre bir buzdolabı ile donattı.

"Le Petit Gege" olarak adlandırılan üç tekerlekli bisiklet şu anda "Saint-Martin-de-Re"de faaliyet gösteriyor.

Gillardeau, arkadaşlarıyla ve aileleriyle deniz kenarında piknik yapmak isteyenler için üç tekerlekli bir yiyecek bisikleti sunuyor. Peugeot Design Lab tasarımcıları, üç tekerlekli bisikletin depolama alanlarını, tarzını ve harekete geçme şeklini oluşturdu.

ÜÇ SAKLAMA BÖLMESİ

Üç tekerlekli bisiklet 12 misafir için yiyecek ve içecek taşıyabilecek kadar büyük ve elektrikle destekleniyor, yani kullanıcının eforuna gerek duymadan ilerleyebiliyor. 160 kilometreye kadar menzil sağlayan bataryanın ömrü tüm "İle de Re" boyunca hareket etmek için yetiyor. Bir masa, hareket halindeyken çalışma yüzeyini ve açıktaki depolama alanlarını koruyor. Çalışma yüzeyinde üç saklama bölmesi yer alıyor.

Buzdolabı; içecekleri ve istiridyeleri serin tutarken diğer bir bölme ise çatal-bıçak takımına ve hazırlık aksesuarlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca piknik bittiğinde boş kabukları depolamak için bir de çöp kutusu bulunuyor.

DERİ MENTEŞELERLE SABİTLENİYOR

Üç tekerlekli bisikletin arkası geleneksel otomobillerde olduğu gibi deri menteşelerle sabitleniyor. Ahşap ve paslanmaz çelik uygulamalar istiridye tarımı geleneklerinden ilham alınırken, siyah lake kaplama ve logo, Maison Gillardeau'nun prestijini yansıtıyor.

TASARIM ÜÇ AY SÜRDÜ

Maison Gillardeau için özel olarak geliştirilen "Le Petit Gege" çalışmasının sadece tasarımı üç ay sürdü ve ardından Le Mans merkezli Gruau tarafından hayata geçirildi.