Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

Türkiye, son dönemde üst üste seçim heyecanları yaşadı.
Referandum, Cumhurbaşkanlığı, yerel seçim, tekrarlanan İstanbul seçimi derken seçimler gündemden düşmek bilmedi. Siyasi partiler arasındaki tartışmalar uzun uzun devam etti.
Son olarak 23 Haziran'da İstanbul'da yapılan seçimlerin ardından Piar Araştırma kamuoyunun nabzını tuttu.
BUGÜN GENEL SEÇİM OLSA...
26 ilde yapılan ankette halka "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Verilen cevaplara göre partilerin oy sıralaması şöyle sıralandı:
AK Parti: %36,7
CHP: %29,1
HDP: %12,2
MHP: %10,8
İyi Parti: %9,1
Saadet Partisi: %1,6
Diğer: %0,5