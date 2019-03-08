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Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır'da, Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edilen ve üzerinde 'çıplak ve katil' anlamına gelen 'The naked & killer' yazılı Irak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi.

DHA | 08.03.2019 - 10:46..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesindeki 3 kişinin, çok değerli bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda dün, söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonda, evdeki 5 kişi, tabloyu satmak isterken suçüstü yakalandı.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Evde yapılan aramada; papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri yer alan, tablonun arkasında İngilizce olarak 'Çıplak ve katil. Bu şaheser, Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesi'nin mührü bulunan, ön kısmında İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78x51 santimetre ebatlı tablo ele geçirildi.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar VİDEO

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Tablo, uzmanlar tarafından incelenmesi için muhafaza altına alınırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

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