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Pide satışı iftara kadar devam edecek

Fırınlarda Ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak, ancak satışı iftara kadar sürecek.

AA |
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Pide satışı iftara kadar devam edecek

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan ayı boyunca sürecek bazı kararlar aldı.

İftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli değişiklikler yapıldı.

PİDE ÜRETİMİ İFTARA 2 SAAT KALA SONA ERECEK

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak, ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

Pide satışı iftara kadar devam edecek

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