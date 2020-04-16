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Pik noktası nedir

Son zamanlarda da sık kullanılan pik noktası; en üst noktaya ulaşmak, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamları taşır.

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Pik noktası nedir

Bu kelime, son günlerde özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kullanılmaya başlandı.

Bakan Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarla Türkiye'de henüz pik noktaya gelinmediğini belirtti.

Bu kullanım sonrasında ise herkes, kelimenin ne anlama geldiğini merak etti.

Pik noktası kelimesi, ayrıca pik nokta, pik seviye veya pik olma gibi alternatif kelimelerle de kullanılır.

'ZİRVE NOKTASI'

Böylelikle, yaşanan bir durumun ya da herhangi bir şeyin en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi, pik noktası olarak adlandırılır.

Pik noktası nedir

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