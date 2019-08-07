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Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği alanda girdiği gölette boğulan 2 çocuk babasının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

İHA | 07.08.2019 - 02:16..
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Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde Dereköy köyünde boğulma vakası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinden 7 arkadaşıyla birlikte piknik yapmak ve mantar toplamak için Dereköy köyünde bulunan sulama göletine gelen Rafet Turgut, alkol aldıktan sonra gölete girdi.

Bir süre sonra Turgut’un göletten çıkmadığını farkeden arkadaşları, köye giderek yardım istedi. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BOTLA TARAMA YAPILDI

Göletin kıyıya yakın bölgelerinde arama yapan ekipler, Turgut’un göle battığını tespit ederek Bolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dalgıçlar, botla gölde tarama yaptı. Ekiplerin arama yaptıkları sırada, olay yerinde bulunan Rafet Turgut’un babası Memiş Turgut göletin kenarındaki bir taşa oturarak aramaları izledi.

3 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Turgut’un gölete girdiği yeri gören vatandaşların yönlendirmesi üzerine, ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Rafet Turgut’un cansız bedenini kıyıdan 3 metre uzaklıkta buldu. Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Turgut’un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Rafet Turgut ile beraber piknik yapmaya gelen 7 arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

Piknik yapmak için gittiği gölette hayatını kaybetti

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