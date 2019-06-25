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Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli

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1 Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi Alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

2 Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu Ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde bulup aileye teslim etti.

3 Fotoğraf karşılığı mama projesi Bir üniversite öğrencisi, sokak hayvanları için "Fotoğraf Karşılığı Mama Projesi"ni hayata geçirdi.

4 Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

5 Trump: Fed çocuk gibi inatçı ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmemesini eleştirdi.

6 Sancaktepe'de market sahibine silahlı saldırı Market sahibi Salim Yahşi, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.