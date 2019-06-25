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Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde bulup aileye teslim etti.

İHA | 25.06.2019 - 00:49..
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde  Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar kaybolmuştu.

Oğlunun kaybolması üzerine baba Murat Gündoğar 156’yı arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine alarma geçen jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren ve 13 jandarma personeliyle 28 güvenlik korucusunun yaptığı çalışma neticesinde 4 kilometre uzakta bulunan Köy Obası mezrasında Ali Baki Gündoğar bulundu.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

12 yaşındaki çocuk, ailesine sağ salim teslim edilirken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

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