Pilot nişanlısı Ece Seçkin'e Porsche hediye etti

Şarkıcı Ece Seçkin, dün yeni yaşını kutladı.

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile birlikte dostlarını ağırlayan Seçkin, 28'inci yaş pastasını kesti.

600 BİN STERLİN DEĞERİNDE HEDİYE

Oldukça mutlu görünen Seçkin, nişanlısından inanılmaz bir doğum günü hediyesi aldı. Çağrı Pektemez, güzel şarkıcı için paraya kıydı ve Porsche marka bir araba aldı. 600 bin sterlin değerindeki lüks aracın plakası da şarkıcının ad ve soyadının baş harflerinden oluşuyor.

"BOYUMLA DALGA GEÇENLERE..."

Bu anları sosyal medyada paylaşan 1991 doğumlu Ece Seçkin, “Boyumla dalga geçen tüm kızlara, 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum.” dedi.

"YENİ ŞARKILAR, YENİ HAYALLER VE DAHA ÇOK MÜZİK"

Kutlama için dostlarına da teşekkür eden Seçkin, "Biricik ekibim, dostlarım, ailem ve canım aşkım. Bana sizlere sahip olmanın mutluluğunu bir kere daha yaşattınız. Dün akşam sizler sayesinde bir kere daha şükrettim ve teşekkür ettim hayatıma. Sizlerden de binlerce doğum günü mesajı ve güzel dilek aldım. Yeni yaşımı kutlayan şans ve başarı dileyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıdığım, tanımadığım ama varlığını her daim kalbimde hissettiğim herkes için sağlık, mutluluk ve aşk dilerim. Yeni yaş bana yeni şarkılar, daha çok dans, daha çok müzik, daha büyük hayaller getirsin. Ayrıca fanlarımın doğum günüm için yaptığı fidan bağışını da söylemeden geçemeyeceğim. Beni birkez daha gururlandırdınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." mesajını paylaştı.