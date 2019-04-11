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Pınar Altuğ: Üçüncü kişiye ne düşer bilirsiniz

Pınar Altuğ, evliliğiyle ilgili yorum yapanlar hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 11:35..
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Eşi Yağmur Atacan'la arasında 9 yaş fark olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden evliliğiyle ilgili yapılan yorumlara ateş püskürdü.

"HİÇ KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Altuğ, "Sosyal medyayı ciddiye alıyor musunuz gerçekten? Ben almıyorum, ben çok eğleniyorum. Yorumlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir. Kale alınacak bir şey varsa, yanlış yaptığım bir şey varsa elbette ki ciddiye alırım. Ama evliliğimle ilgili şeyler hiç kimseyi ilgilendirmez. Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz." dedi.

Pınar Altuğ: Üçüncü kişiye ne düşer bilirsiniz

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