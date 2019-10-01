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Pınar Altuğ'yu çıldırtan yorum

Takipçileri yaptıkları yorumlarla yine Pınar Altuğ'yu sinirlendirmeyi başardı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 14:51..
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Pınar Altuğ'yu çıldırtan yorum

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Pınar Altuğ'nun son yayınladığı fotoğraf olay oldu.

Altuğ, dün katıldıkları bir düğün töreninden eşi Yağmur Atacan ile çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumlar ise ünlü oyuncuyu çileden çıkardı.

"ÇOCUK BÜYÜMÜŞ"

Altuğ’un takipçileri fotoğrafa “Sizi seviyorum ama inanın eşinizin yanında annesi gibi duruyorsunuz..., Maşallah çocuk büyümüş” yorumlarını yazdı.

"YUH YA YUH"

Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi: "Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 10 yıldır evli çiftin Su adında bir kız çocuğu var.

Pınar Altuğ'yu çıldırtan yorum

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