Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.
Mersin’in Silifke ilçesine bağlı 450 hanelik Nuru Mahallesi'nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara “Barış Pınarı” ismi konuldu.
SU BAŞINDA MEHMETÇİK'E DUA
Mahalle halkından kadın ve erkekler, pınar başına gelip dua ederek, harekata destek verdiler. Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan ve mahalle halkı, suyun başında Mehmetçik için dua ettiler.