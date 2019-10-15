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Avcılar'da iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya döndü

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Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

1 Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi Mersin'de 450 hanenin su ihtiyacını karşılayan Barış Pınarı'nda Mehmetçik'e dualar edildi.

2 İngiltere, Ay'a dört ayaklı bir uzay aracı gönderecek İngiliz girişimcilik şirketi Spacebit, İngiltere tarihinde ilk kez Ay'a dört ayaklı bir araç göndereceklerini açıkladı.

3 YPG'lilerin kendine kattıkları DEAŞ'lı teröristler DEAŞ'la mücadele adı altında ABD'nin ve birçok AB ülkesinin destek verdiği YPG, DEAŞ'lı teröristleri kendine devşiriyor.

4 İstanbul'da alkol komasına giren kadın Esenyurt'ta yerde hareketsiz bir halde duran 38 yaşında Rüya K., öldü zannedilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak sağlık ekipleri, genç kadının alkol komasına girdiğini tespit etti.

5 Bild'den asker selamına Nazi benzetmesi Milli futbolcularımızın asker selamı vermesi sadece Fransızları rahatsız etmedi. Alman Bild gazetesi, küstahça bir şekilde asker selamımıza Nazi benzetmesi yaptı.

6 Domuz eti ile havalimanına giden kadın geri gönderildi Sydney Havalimanı'nda valizindeki 4.6 kilo domuz etini beyan etmeden Avustralya'ya sokmaya çalışan 45 yaşındaki Vietnamlı kadın, vizesi iptal edilerek ülkesine geri gönderildi.