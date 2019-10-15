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Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

Mersin'de 450 hanenin su ihtiyacını karşılayan Barış Pınarı'nda Mehmetçik'e dualar edildi.

İHA | 15.10.2019 - 09:50..
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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı 450 hanelik Nuru Mahallesi'nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara “Barış Pınarı” ismi konuldu.

Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

SU BAŞINDA MEHMETÇİK'E DUA

Mahalle halkından kadın ve erkekler, pınar başına gelip dua ederek, harekata destek verdiler. Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan ve mahalle halkı, suyun başında Mehmetçik için dua ettiler.

Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

Pınar başına 'Barış Pınarı' adı verildi

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