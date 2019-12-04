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Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı

Tel Abyad'da 25 Ekim'de zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladıkları Suriyeli kadın ile Pınar adı verilen bebeği Mehmetçik ziyaret etti.

AA | 04.12.2019 - 22:58..
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Tel Abyad bölgesinde görev yapan Mehmetçik, doğum sancısı başlaması üzerine zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdıkları Ziheyye el-Halil'in yaşadığı eve gitti.

Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı

HAREKAT NEDENİYLE ADINI 'PINAR' KOYDULAR

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren Mehmetçik, doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi.

Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere haber veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla Türkiye'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

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