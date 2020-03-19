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Pınar Fidan Alevilere hakaret etti

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Pınar Fidan isimli kişinin Aleviler için kullandığı ifadeler tepki topladı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 12:18..
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Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde, Pınar Fidan isimli kişi Madımak olayını örnek göstererek Alevilere yönelik ayrımcı ifadeler sarf etti.

"HEPSİNİ BİR OTELE TIKIP YAKABİLİRSİN"

Fidan, “Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor.

Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin." ifadeleri büyük tepki çekti.

Pınar Fidan Alevilere hakaret etti ViDEO

Pınar Fidan Alevilere hakaret etti

"TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fidan, "ironi yapıyordum" diyerek kendini savundu. Pınar Fidan Alevilere hakaret etti

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