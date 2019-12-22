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Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis, hangardan dakikada 50 santim ilerleyerek çıkarıldı.

DHA | 22.12.2019 - 16:21..
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Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

Yerli ve milli üretimde son yıllarda elini hızlandıran Türkiye, ilk milli denizaltısı Piri Reis'e kavuştu.

HANGARDAN ÇIKIŞ SÜRECİ

Piri Reis'in bulunduğu hangardan suya indirilmesi de oldukça uzun sürdü.

180 tonluk bir itici kullanılarak hangardan çıkarılan Piri Reis denizaltısı, dakikada 50 santimlik ilerleyişle hangardan çıkış yolculuğuna başladı.

Bu yolculuk yaklaşık olarak 140 dakika sürdü.

50 GÜN SUYUN ALTINA KALABİLİR

50 gün boyunca denizin altında kalma özelliği bulunan Piri Reis, diğer denizaltılarından ayrılıyor.

68 METRE UZUNLUK

68 metre uzunluğunda olan Piri Reis denizaltısın, 40 personel kapasitesine sahip.

Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

"DENİZALTLARIMIZA İSİMLERİ VERİLEN REİSLERİMİZ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende, "Milli denizaltılarımızın ilk kaynak, denize indirme ve hizmete girme törenlerinde de inşallah yine birlikte olacağız. Deniz altılarımıza isimleri verilen reislerimizin her biri gerçekten abide kişiliklerdir. Mesela Gelibolulu Pirireis'in 500 yıl önce çizdiği harita ve yazdığı kitabı Bahriye eseri bugün dahi hayranlıkla karşılanıyor. Bütün ömrü denizde ve savaşta geçen Pirireis'in Akdeniz'de, Aden'de, Basra Körfezi'nde verdiği mücadele, gençlerimize örnek olacak kahramanlıklarla doludur. Seydialireis hayatı filmlere konu olacak derecede inanılması zor maceralarla dolu adeta bir süper kahramandır. Bu yürekli denizcimiz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu boyunca savaşa savaşa Hindistan'ın en ucuna kadar gitmiştir. Yolda tutulduğu fırtınalar ve düşman saldırıları sebebiyle yıpranan donanmasının silahlarını Hindistan'ın en ucundaki kabilelere emanet ettikten sonra da karadan dönüş yoluna geçmiştir. Seydialireis'in bugünkü Hindistan, Pakistan, İran, Irak, Anadolu üzerinden İstanbul'a kadar karadan süren seyahati, gerçekten şaşkınlık ve hayranlık vericidir." şeklinde konuştu.

Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

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