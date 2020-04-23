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Pirit nedir

Pirit, sarı-metalik bir parlaklığa sahip olan ve iletken özelliğe sahip olan bir demir sülfürüdür.

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Pirit nedir

Altın rengi yapısı ve parlaklığıyla sıklıkla altınla karıştırıldığı için halk arasında “aptallık taşı” ya da “zenginlik taşı" olarak da bilinen pirit, kristal formundaki bir yarı-değerli taştır.

Tortul kayaçlarda madenlerle birlikte bir demir sülfür minerali olan pirit, maden yataklarında en yaygın olarak bulunan sülfür minerallerindendir.

İLETKEN BİR TAŞTIR

Herhangi bir metale sürttüldüğünde kıvılcım çıkartmaya yarayan bu taş, bu özelliği nedeniyle adını Latince “ateş” anlamına gelen “pyros” kelimesinden almıştır. Pirit, elektriği iletir ve ısıtıldığında elektrik akımı üretmeye başlar.

Pirit nedir

ATEŞLİ SİLAH YAPIMINDA KULLANILMIŞTIR

Pirit kristalleri genelde küp biçimlidir ve kesilmiş gibi düzgün ve pürüzsüz görünürler. Bu görünümleri nedeniyle oldukça göz alıcıdır. Altına olan benzerliği nedeniyle eski zamanlarda sık sık altın olduğu söylenerek ticarette dolandırıcılıkta kullanılmıştır. Ancak pirit altından serttir ve  altının aksine çizmek dahi mümkün değildir.

Pirit nedir

EN BÜYÜK PİRİT REZERVİ İTALYA'DADIR

Eski zamanlarda bir ateşleyici görevi görmesi nedeniyle ateşli silahlar ve patlayıcılarda kullanılan pirit, günümüzde de her türlü elektronik cihazda kullanılır.

Dünya pirit rezervinde İtalya başı çeker. Bu yarı değerli cevhere  İspanya, İtalya, Norveç ve Finlandiya’da da ratlanır.

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