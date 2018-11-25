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Pisa Kulesi'nden bile eğik olan minare ve dut ağacı

Yapılan ölçümlerle Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu tespit edilen Harput Ulu Cami'nin minaresi ile yanında bulunan eğri dut ağacının efsanesi dikkat çekiyor.

İHA | 25.11.2018 - 12:01..
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Pisa Kulesi'nden bile eğik olan minare ve dut ağacı

Elazığ’da tarihi Harput Mahallesi’nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 120 yaşındaki eğik dut ağacı efsanesi ilgi topluyor.

FARKLI EFSANELERLE ANILIYOR

Efsaneye göre minarenin ve ağacın bir Kadir Gecesi secde ettiği ve o şekilde kaldığı anlatılıyor. Harput’la ilgili birçok efsanenin olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve kalenin Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Ejderha Taşı ve Süt Kalesi efsanesi vardı. Bir diğer ise Ulu Cami minare ve dutla ilgili efsanelerdir. Efsaneye göre Kadir Gecesi'nde kalkan bir şahıs minarenin eğilip kalktığını görüyor. Sabah kalktığında da eğri olarak kaldığını ifade ediyor. Normalde bu yapılar düzgün yapılır ama zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bu tür yıpranmalar oluyor. Tarihi kaynaklarda minarenin ne zaman eğri olduğuna dair arşiv kaynaklarında bilgi bulamadık" dedi.

Pisa Kulesi'nden bile eğik olan minare ve dut ağacı

"100 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARDA ÖNE DOĞRU EĞİK OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Ulaşılan son belgelerden minarenin 200 yıldır eğri olduğunu dile getiren Aytaç,"Minarenin özellikle 7 derecelik açı ile eğildiğini biliyoruz. Bu kadar eğri olarak ayakta durması da önemli. Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada rüzgar ve deprem ölçümlerini 3 yıldır yapıyor. Ona göre de ileride bazı girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler. Yine Kadir Gecesi kalkan başka bir kişinin de ağacın güneye doğru secde ettiğini ifade diyor. Kalktığında da ağacın eğri olduğunu ifade etmiş. Bu efsaneden sonra arşiv kayıtlarına baktık. 100 yıl önceki bu ağacı gösteren fotoğraflarda öne doğru eğri olduğunu fark etmiştik. Ağacın 120 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut fotoğraflar o yılı gösteriyor. Güneye doğru sürekli eğildi ve dallar ise yukarı doğru çıktı. Bir secde eder hali ortaya çıktı" diye konuştu.

Pisa Kulesi'nden bile eğik olan minare ve dut ağacı

"EFSANELER TURİZM AÇISINDAN DİKKATE DEĞER"

Ulaşılan son belgelerden minarenin 200 yıldır eğri olduğunu dile getiren Aytaç, “Minarenin özellikle 7 derecelik açı ile eğildiğini biliyoruz. Bu kadar eğri olarak ayakta durması da önemli. Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada rüzgar ve deprem ölçümlerini 3 yıldır yapıyor. Ona göre de ileride bazı girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler. Yine Kadir Gecesi kalkan başka bir kişinin de ağacın güneye doğru secde ettiğini ifade diyor. Kalktığında da ağacın eğri olduğunu ifade etmiş. Bu efsaneden sonra arşiv kayıtlarına baktık. 100 yıl önceki bu ağacı gösteren fotoğraflarda öne doğru eğri olduğunu fark etmiştik. Ağacın 120 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut fotoğraflar o yılı gösteriyor. Güneye doğru sürekli eğildi ve dallar ise yukarı doğru çıktı. Bir secde eder hali ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Pisa Kulesi'nden bile eğik olan minare ve dut ağacı


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