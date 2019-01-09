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Pişkin hırsız not gönderdi: Karım eşyaları çok beğendi

Hırsızı arayan iş yeri sahibi, aracılarla zanlıdan gelen ‘Karım eşyaları çok beğendi, şikayetini geri çek.’ notunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

İHA | 09.01.2019 - 15:34..
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerine, karı koca oldukları öğrenilen iki kişi, önceki akşam geç saatlerde geldi.

Buradaki iş yerini soyan zanlılar, yaklaşık 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu.

POLİSE BİLDİRDİ, HIRSIZI ARAMAYA BAŞLADILAR

İş yeri sahibi Sertaç Orman ve Veysel Anatça, ertesi gün iş yerine geldiklerine gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. İş yerlerine hırsız girdiğini gören Orman, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Orman, güvenlik güçleri işini yaparken kendi imkanlarıyla da hırsızları bulmaya çalıştı.

Pişkin hırsız not gönderdi: Karım eşyaları çok beğendi

"KARIM EŞYALARI ÇOK BEĞENDİ, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK"

Bir süre dedektif gibi iz süren Orman, iş yerine girenlerin karı koca olduğunu öğrendikten sonra kendilerine ulaştı. Zanlı, aracılarla Orman’a not gönderdi.

"Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi." notunu gören Orman, neye uğradığını şaşırdı.

Orman, zanlıların bilgilerini savcılığa verdiklerini, güvenlik güçlerinin de gereğini yaparak zararlarının karşılanması için mücadele ettiğini söyledi.

Pişkin hırsız not gönderdi: Karım eşyaları çok beğendi

"ÇATAL, BIÇAK, PEÇETE, FIRIN VE VARSA ALIP GÖTÜRMÜŞLER"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan iş yeri çalışanı Veysel Anatça, Orman’ın iki gün boyunca iş yerine gelmediğini söyledi.

Anatça, "Bizler de izinliydik. İş yerimizin hemen girişinde kamera var nasıl oluyorsa o gece bu kamera çalışmıyor. 2 gün sonra iş yerine geldiğimizde çatal bıçak, peçete, şark köşesi, toplantı masası, ofis takımı, televizyon, fırın, ne varsa alıp götürmüşler, şaşkınlık içindeyiz.

Çatal bıçağın bile çalınması ilginç. İş yeri sahibimiz emniyet ve savcılığa konuyu bildirdi, parmak izleri alındı. Kendi çabalarımızla da hırsızlıkları bulmak için mücadele ederken eşyaları çalanların karı koca olduğunu öğrendik ve telefonla ulaştık. Zanlı, aracılarla bize ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ diye pişkin pişkin not yolladı. Güvenlik güçlerine tüm bilgileri verdik. Yakalanıp eşyalarımızın geri gelmesini ve bu hırsızların cezalarını çekmesini istiyoruz." dedi.

Pişkin hırsız not gönderdi: Karım eşyaları çok beğendi


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