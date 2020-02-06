taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9874
Euro
6.5876
Altın
1564.39
Borsa
122376.45
Gram Altın
301.728
Bitcoin
58287.12

Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının en küçük yolcularından 17 aylık Ervanur Soydaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA | 06.02.2020 - 17:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında 3 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Uçakta bulunan en küçük iki yolcudan biri ise 17 aylık Ervanur Soydaş'tı.

KÜÇÜK KIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yakınlarından alınan bilgilere göre annesi Semanur Soydaş ile yolculuk yapan 17 aylık Ervanur Soydaş, kazanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Annesi Semanur Soydaş ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Minik Ervanur'un kazanın etkisiyle başını çarptığını ve ayağında incinme olduğunu belirten yakını Büşranur Kırlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

ANNESİNİN VÜCUDUNDA YANIKLAR VAR

Anne Semanur Soydaş'ın vücudunda yanıklar olduğunu belirten Kırlı, “Kazayı öğrenir öğrenmez ulaşmaya çalıştık. Anneye hemen ulaşıldı ama bebeğe ulaşılamamıştı. Bebeği sonradan, buraya sevk ettikleri zaman bulduk. Bebeğin durumu iyi. Kafasını çarpmış ama kan toplanmış. Annesi Marmara Hastanesi'ndeydi, şimdi özel hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Vücudunun çoğu yerinde yanıklar var." dedi.

Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

“AĞIR BİR TRAVMA GEÇİRMİŞLER, ERVA SÜREKLİ UYKUDAN UYANIYOR"

Ervanur'un sürekli uykusundan uyandığını belirten Kırlı, "Bayağı ağır bir travma geçirmişler sanırım, çünkü Ervanur sürekli uykudan uyanıyor. Bebek iyi şu an, 3 gün yatacağını söylediler. Uçağın kokpit kısmının hemen arkasındalarmış. 2 numaralı koltukta oturuyorlarmış. Tam uçağın kırıldığı noktada oturuyorlarmış. Anne orada sıkışmış, bebek fırlamış. Bebeği başka bir ekip getirmiş." dedi.

İlginizi Çekebilir
Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi
İBB Sözsücü Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu
Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırıngalı çikolatanın kapağının kaçması sonucu görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, yöneticilik görevlerine son verildi.
Adana'da meydana gelen heyelan paniğe neden oldu
Karaisalı ilçesinde bulunan 2 mahalledeki tarım arazilerinde, heyelan meydana geldi.
Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı
Elazığ'da yardım bekleyen depremzedelere toplanan yardımların, görevliler tarafından kamyonet üzerinden fırlatılarak dağıtılması tepkilere neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
430
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
93
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
152
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
253
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
276
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
151
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir