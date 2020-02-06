Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında 3 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Uçakta bulunan en küçük iki yolcudan biri ise 17 aylık Ervanur Soydaş'tı.

KÜÇÜK KIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yakınlarından alınan bilgilere göre annesi Semanur Soydaş ile yolculuk yapan 17 aylık Ervanur Soydaş, kazanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Annesi Semanur Soydaş ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Minik Ervanur'un kazanın etkisiyle başını çarptığını ve ayağında incinme olduğunu belirten yakını Büşranur Kırlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

ANNESİNİN VÜCUDUNDA YANIKLAR VAR

Anne Semanur Soydaş'ın vücudunda yanıklar olduğunu belirten Kırlı, “Kazayı öğrenir öğrenmez ulaşmaya çalıştık. Anneye hemen ulaşıldı ama bebeğe ulaşılamamıştı. Bebeği sonradan, buraya sevk ettikleri zaman bulduk. Bebeğin durumu iyi. Kafasını çarpmış ama kan toplanmış. Annesi Marmara Hastanesi'ndeydi, şimdi özel hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Vücudunun çoğu yerinde yanıklar var." dedi.

“AĞIR BİR TRAVMA GEÇİRMİŞLER, ERVA SÜREKLİ UYKUDAN UYANIYOR"

Ervanur'un sürekli uykusundan uyandığını belirten Kırlı, "Bayağı ağır bir travma geçirmişler sanırım, çünkü Ervanur sürekli uykudan uyanıyor. Bebek iyi şu an, 3 gün yatacağını söylediler. Uçağın kokpit kısmının hemen arkasındalarmış. 2 numaralı koltukta oturuyorlarmış. Tam uçağın kırıldığı noktada oturuyorlarmış. Anne orada sıkışmış, bebek fırlamış. Bebeği başka bir ekip getirmiş." dedi.