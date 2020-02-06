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Pistten çıkan uçağın kara kutuları bulundu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın, kaza sonrasında ulaşılan kara kutuları incelemeye alınırken, ABD'den gelecek olan yetkililer, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 11:14..
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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde uçağa ait kara kutulara ulaşıldı.

KARA KUTULAR İNCELENECEK

Uçak kazasına ait kara kutu olarak adlandırılan CDR ve FDR cihazlarının hasarsız olduğu belirtilirken, kara kutuların incelenmesinin ardından kazaya ilişkin detayların ortaya çıkacağı öğrenildi.

Pistten çıkan uçağın kara kutuları bulundu

ABD'DEN HEYET GELİYOR

Öte yandan kazayı araştırmak üzere, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

Pistten çıkan uçağın kara kutuları bulundu

ÖN RAPOR 1 AYDA SONUÇLANACAK

Heyetin, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracağı belirtildi. UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun ise yaklaşık 1 ay içinde hazırlanacağı öğrenildi.

Pistten çıkan uçağın kara kutuları bulundu

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