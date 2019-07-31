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Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Adana merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 31.07.2019 - 09:14..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın ViDEO

ADANA VE İSTANBUL'DA OPERASYON

Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

EVİN DÖRT YANINDA PİTBULL

Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı.

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

ÇETE LİDERLERİ YAKALANDI

5 köpek, hayvan barınağına götürüldü. Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı. Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

Pitbull köpeklerle korunan çete liderinin evine baskın

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