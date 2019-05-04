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Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

Bodrum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpekle korunan lüks villanın içinde uyuşturucu madde yetiştirme amacı ile kurulmuş sera ele geçirildi.

İHA | 04.05.2019 - 05:44..
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Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akyarlar ve Akçalan mahallesinde 2 eve operasyon düzenlendi. Y

apılan baskın sonucunda evlerden birinde uyuşturucu madde yetiştirme amacı ile kurulmuş sera ele geçirdi. Polis görünce kaçmaya çalışan S.G.A isimli şahıs ise kendi yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

KÖPEKLER SAHİBİNE SALDIRDI

Villaya kimse girmesin diye saldırgan olan pitbull cinsi 2 köpek operasyon sırasından kaçmaya çalışan H.E.C., S.G.A. ve A.A. saldırdı. Köpeklerden biri S.G.A isimli şahsı bacağından ısırarak yaraladı. 3 kardeş oldukları tespit edilen şahısların 8 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Kardeşlerden H.E.C’nin ise sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

UYUŞTURUCU SERASI BULUNDU

Akyarlar mahallesindeki lüks villada ve Akçaalan mahallesindeki başka bir evde toplam 24 kilogram kenevir bitkisi ele geçirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda iki evde arama yapan polis ekipleri evlerin çeşitli yerlerine zulalanmış, 3 gram eroin, 7 gram kokain, 15 adet uyuşturucu madde, 2 gram skunk maddesi, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu öğütmekte kullanılan 2 öğütücü, 3 bin 150 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

Oparasyon da kıs kıvrak yakalanan 3 kardeş polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgularının ardından Bodrum adliyesine sevk edilen kardeşlerden A.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.G.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. H.E.C adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.
Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

Pitbull korumalı lüks villanın içinde uyuşturucu serası

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